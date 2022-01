Coppa d’Africa, Senegal ed Egitto possono sorridere: sono in semifinale (Di domenica 30 gennaio 2022) . Ecco le due favorite alla vittoria finale Egitto e Senegal sono le ultime due semifinaliste della Coppa d’Africa. I primi passano ai supplementari contro il Marocco grazie una doppietta di Salah. Il Senegal, invece, subisce il primo gol del torneo contro la Guinea Equatoriale, ma alla fine fa festa vincendo 3-1. Il Senegal giocherà mercoledì alle 20 la prima delle due semifinali contro la rivelazione Burkina Faso, mentre Salah e il suo Egitto sono attesi dal Camerun giovedì . L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 30 gennaio 2022) . Ecco le due favorite alla vittoria finalele ultime due semifinaliste della. I primi passano ai supplementari contro il Marocco grazie una doppietta di Salah. Il, invece, subisce il primo gol del torneo contro la Guinea Equatoriale, ma alla fine fa festa vincendo 3-1. Ilgiocherà mercoledì alle 20 la prima delle due semifinali contro la rivelazione Burkina Faso, mentre Salah e il suoattesi dal Camerun giovedì . L'articolo proviene da Calcio News 24.

