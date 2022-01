Coppa d’Africa 2022, Egitto-Marocco 2-1: scintille nel finale, arbitro spintona Munir (VIDEO) (Di domenica 30 gennaio 2022) Nervi tesi nel finale dei tempi regolamentari di Egitto-Marocco 2-1, sfida valida per i quarti di finale della Coppa d’Africa 2022. A far scattare la scintilla è stato un brutto fallo commesso su Hakimi al 31? st. I giocatori si sono iniziati a beccare tra loro. Si è messo in mezzo anche il direttore di gara, il senegalese Maguette N’Diaye, che ha spintonato via il marocchino Munir El Haddadi. L’ex Barcellona si è poi inginocchiato sul terreno di gioco con le mani sul volto. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 30 gennaio 2022) Nervi tesi neldei tempi regolamentari di2-1, sfida valida per i quarti didella. A far scattare la scintilla è stato un brutto fallo commesso su Hakimi al 31? st. I giocatori si sono iniziati a beccare tra loro. Si è messo in mezzo anche il direttore di gara, il senegalese Maguette N’Diaye, che hato via il marocchinoEl Haddadi. L’ex Barcellona si è poi inginocchiato sul terreno di gioco con le mani sul volto. SportFace.

