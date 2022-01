Copione-Gate al GF Vip | Delia Duran beccata da Jessica mentre legge un foglio nascosto nell’armadio – VIDEO

Leggi su blogtivvu

(Di domenica 30 gennaio 2022) Nella Casa del Grande Fratello Vip è letteralmente scoppiato il “”., secondo quanto ha rivelatoSelassiè, avrebbe unche di tanto in tanto consulta per portare avanti la sua parte.al GF Vip:daunPrima sono entrata in camera e ho visto... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.