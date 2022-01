Come beccano Bassetti e Sileri nel bel mezzo della diretta su Rai 1: prego? Una foto clamorosa | Guarda (Di domenica 30 gennaio 2022) Ahi, ahi, ahi, Matteo Bassetti e Pierpaolo Sileri. Siamo nello studio di Domenica In, il regno di Mara Venier, la puntata è quella di oggi, domenica 30 gennaio, ovviamente in onda su Rai 1. E la puntata si apre con la parentesi-coronavirus che ormai contraddistingue il programma da tempo. E che succede? Presto detto, succede che nel mirino ci finiscano due dei protagonisti della pagina dedicata al Covid del programma, Bassetti e Sileri, appunto. Come nota Fanpage, infatti, il virologo genovese e il sottosegretario alla Salute, vengono immortalati in una foto un poco spiazzante, quella che potete vedere qui in calce. I due sono infatti gomito a gomito, vicinissimi. Certo vaccinati, certo tamponati, ma fuori da quelli che sono i protocolli-Rai, che abbiano ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 30 gennaio 2022) Ahi, ahi, ahi, Matteoe Pierpaolo. Siamo nello studio di Domenica In, il regno di Mara Venier, la puntata è quella di oggi, domenica 30 gennaio, ovviamente in onda su Rai 1. E la puntata si apre con la parentesi-coronavirus che ormai contraddistingue il programma da tempo. E che succede? Presto detto, succede che nel mirino ci finiscano due dei protagonistipagina dedicata al Covid del programma,, appunto.nota Fanpage, infatti, il virologo genovese e il sottosegretario alla Salute, vengono immortalati in unaun poco spiazzante, quella che potete vedere qui in calce. I due sono infatti gomito a gomito, vicinissimi. Certo vaccinati, certo tamponati, ma fuori da quelli che sono i protocolli-Rai, che abbiano ...

