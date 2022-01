Claudio Brachino | età | altezza | peso | origine | moglie famosa scrittrice | figli | l’addio da Mediaset

(Di domenica 30 gennaio 2022) Noto al pubblico televisivo per essere stato alla guida di programmicome Mattino 5, Pomeriggio 5, Domenica 5.è uno dei volti dell’informazione della televisione italiana. Per molti anni al fianco di Federica Panicucci, il conduttore si è sempre distinto per il suo approccio serio e schietto verso fatti di attualità e anche di cronaca nera, altro campo in cuisi è cimentato, arrivando a condurre Top secret, il programma che analizzava aspetti misteriosi e tenuti segreti del mondo dello spettacolo e della storia. La sua carriera universitaria era iniziata studiando Medicina. Ma dopo aver frequentato i corsi per due anni, il futuro conduttore aveva deciso che quella non sarebbe stata la sua strada, ritirandosi e scegliendo di intraprendere il percorso ...

Nel sesto giorno di voto per eleggere il nuovo presidente della Repubblica, ospiti in studio, con, per Primo Piano Quirinale, Clemente Mastella, sindaco di Benevento e Andrea Ruggieri, deputato di Forza Italia. Primo Piano Quirinale è prodotto dall'Agenzia di Stampa Italpress. abr/...[videojs_video url='https://video.italpress.com/play/mp4/video/82xr'] Dopo la rielezione di Sergio Mattarella a presidente della Repubblica,ospita per Primo Piano Quirinale Tommaso Nannicini, senatore PD, Francesco Maria del Vigo, vicedirettore del Giornale e Renato Balduzzi, docente di diritto costituzionale Università ...Dopo la rielezione di Sergio Mattarella a presidente della Repubblica, Claudio Brachino ospita per Primo Piano Quirinale Tommaso Nannicini, senatore PD, Fr ...Nel quinto giorno di voto per eleggere il nuovo presidente della Repubblica, ospite in studio, con Claudio Brachino, per Primo Piano Quirinale, Luigi Bisig ...