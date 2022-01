Classifica vittorie italiane in Coppa del Mondo: Federica Brignone allunga su Sofia Goggia e sale a 19 successi (Di domenica 30 gennaio 2022) Federica Brignone ha vinto il superG di Garmisch, siglando il diciannovesimo successo personale, che assume ancor più valore dato che rappresenta il sigillo numero 111 in Coppa del Mondo per l’Italia femminile, il decimo stagionale (su 27 prove), il sesto nella specialità nel 2021-2022 (in 7 gare). In testa alla graduatoria delle azzurre più vincenti arriva così l’allungo a 19, con Goggia che è ora è a -2. Terza Deborah Compagnoni a quota 16, davanti ad Isolde Kostner, quarta a 15. Karen Putzer quinta con 8 vittorie. Elena Curtoni si trova nel gruppetto a quota 2 all’11° posto. vittorie DELLE italiane IN Coppa DEL Mondo 19. Federica Brignone (7 GS, 7 SG, 5 AC) 17. ... Leggi su oasport (Di domenica 30 gennaio 2022)ha vinto il superG di Garmisch, siglando il diciannovesimo successo personale, che assume ancor più valore dato che rappresenta il sigillo numero 111 indelper l’Italia femminile, il decimo stagionale (su 27 prove), il sesto nella specialità nel 2021-2022 (in 7 gare). In testa alla graduatoria delle azzurre più vincenti arriva così l’allungo a 19, conche è ora è a -2. Terza Deborah Compagnoni a quota 16, davanti ad Isolde Kostner, quarta a 15. Karen Putzer quinta con 8. Elena Curtoni si trova nel gruppetto a quota 2 all’11° posto.DELLEINDEL19.(7 GS, 7 SG, 5 AC) 17. ...

