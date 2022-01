Civitavecchia | donna si sente male in casa | i Vigili del Fuoco entrano dalla finestra

(Di domenica 30 gennaio 2022)– Si è sentitain, e non c’era nessuno che potesse aprire la porta ai soccorritori. Ma, grazie all’intervento deidel, il personale sanitario è riuscito ad entrare. E’ successo in via Buonarroti, a, intorno alle ore 3 della nottata appena trascorsa. Laaveva accusato un forte malore ma, grazie alla velocità d’intervento e alla professionalità didele 118, è stata soccorsa e stabilizzata. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie diilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a ...

Il Faro online

