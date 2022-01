Chiara Ferragni e Fedez in crisi? Oggi parla di una ‘terza persona’ (Di domenica 30 gennaio 2022) Presunta crisi tra Chiara Ferragni e Fedez? Continuano a rincorrersi i rumor di una presunta crisi tra Chiara Ferragni e Fedez, a seguito delle varie ‘prove’ raccolte dal web. A riportare a galla il gossip stavolta è stato il settimanale Oggi. Sebbene i Ferragnez abbiano messo a tacere il chiacchiericcio e si mostrino insieme sui L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di domenica 30 gennaio 2022) Presuntatra? Continuano a rincorrersi i rumor di una presuntatra, a seguito delle varie ‘prove’ raccolte dal web. A riportare a galla il gossip stavolta è stato il settimanale. Sebbene i Ferragnez abbiano messo a tacere il chiacchiericcio e si mostrino insieme sui L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

sole24ore : ?? In questo articolo la chiamata di #ChiaraFerragni circa i fondi per fare risorgere la sua Fenice in difficoltà:… - vogue_italia : Chiara Ferragni + SCHIAPARELLI= una combinazione perfetta di eleganza e originalità ?? - cosedi_C : Chiara Ferragni puoi chiedere a Fede di chiedere a Dargen se giocherà al fantasanremo? Perché ce l'ho in squadra e… - biografieonline : #ChiaraFerragni rivela: “Mi dissero che non avrei potuto avere facilmente #figli, invece…” - lukedeso : che paura?????????? 10,3mila post ma sei chiara ferragni boh ?? -