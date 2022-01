Chi è la new entry nella giuria de Il Cantante Mascherato? Arriva l’ufficialità (Di domenica 30 gennaio 2022) Milly Carlucci ha ufficializzato oggi il nome della quarta persona che siederà nella giura de Il Cantante Mascherato. È un volto che era già stato ipotizzando fin dall’inizio, ma ora non c’è più alcun dubbio. Chi ci sarà nella giuria de Il Cantante Mascherato? C’è stata grande agitazione in questi giorni su chi siederà in giuria. Fin dall’inizio sono stati confermati Flavio Insinna, Francesco Facchinetti e Caterina Balivo, ma mancava ancora il nome del quarto componente della giuria. Oggi Milly Carlucci ha svelato ufficialmente chi siederà in giuria durante la puntata di “Da noi… a ruota libera“, condotto da Francesca Fialdini. A sedere tra la giuria de Il Cantante ... Leggi su tutto.tv (Di domenica 30 gennaio 2022) Milly Carlucci ha ufficializzato oggi il nome della quarta persona che siederàgiura de Il. È un volto che era già stato ipotizzando fin dall’inizio, ma ora non c’è più alcun dubbio. Chi ci saràde Il? C’è stata grande agitazione in questi giorni su chi siederà in. Fin dall’inizio sono stati confermati Flavio Insinna, Francesco Facchinetti e Caterina Balivo, ma mancava ancora il nome del quarto componente della. Oggi Milly Carlucci ha svelato ufficialmente chi siederà indurante la puntata di “Da noi… a ruota libera“, condotto da Francesca Fialdini. A sedere tra lade Il...

