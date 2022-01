Chi è Kikò Nalli | l’ex marito di Tina Cipollari e perché è finita

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 30 gennaio 2022)è un noto hair stylist, conosciuto anche per esseredi, sagace opinionista di Uomini e Donne. L’uomo ha partecipato a Il Grande Fratello Vip nel 2019, dove ha conosciuto Ambra Lombardo, con la quale ha avuto una storia proseguita anche fuori dalla casa ma terminata già da qualche tempo Alcune rivelazioni di Ambra Lombardo riguardo a, suo ex compagno ed exdi, avrebbero fatto discutere. Ecco cosa ha detto la donna in un’intervista: È un uomo buono. Innamorato dei suoi figli e forse, in fondo in fondo, ancora coinvolto emotivamente dalla sua ex moglie. La Lombardo avrebbe lasciato intendere che ogni volta che si parlava ...