Che Tempo Che Fa: ospiti e anticipazioni 30 gennaio 2022 (Di domenica 30 gennaio 2022) Che Tempo Che Fa torna stasera in tv domenica 30 gennaio 2022 su Rai 3 in prima serata alle 20:00 condotto da Fabio Fazio insieme a Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Nino Frassica e Orietta Berti e, a partire dalla seconda puntata, quella di Massimo Lopez e Tullio Solenghi. Di seguito anticipazioni e ospiti di oggi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Roberta Metsola, la nuova Presidente del Parlamento Europeo, sarà ospite di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa, in onda domenica 30 gennaio dalle 20 su Rai3. Roberta Metsola ha assunto l’incarico – succedendo a David Sassoli – il 18 gennaio scorso, giorno del suo 43° compleanno, diventando così la più giovane Presidente del Parlamento Europeo di sempre, e la più giovane a ... Leggi su cubemagazine (Di domenica 30 gennaio 2022) CheChe Fa torna stasera in tv domenica 30su Rai 3 in prima serata alle 20:00 condotto da Fabio Fazio insieme a Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Nino Frassica e Orietta Berti e, a partire dalla seconda puntata, quella di Massimo Lopez e Tullio Solenghi. Di seguitodi oggi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Roberta Metsola, la nuova Presidente del Parlamento Europeo, sarà ospite di Fabio Fazio a CheChe Fa, in onda domenica 30dalle 20 su Rai3. Roberta Metsola ha assunto l’incarico – succedendo a David Sassoli – il 18scorso, giorno del suo 43° compleanno, diventando così la più giovane Presidente del Parlamento Europeo di sempre, e la più giovane a ...

Advertising

borghi_claudio : Ci sarà tempo per sbobinare tutto. Le somme si tirano con calma. Quello che penso e ho sempre pensato di… - ItaliaViva : Non era difficile prevedere come sarebbe andata a finire con 'le carte' in mano al centrodestra, anzi c'era qualcun… - lorepregliasco : Se salta Belloni, ma ormai Conte e Salvini pensano di essersi esposti troppo su 'una donna Presidente della Repubbl… - Lunadargento5 : RT @lefrasidiosho: Ma l'hanno capito che celebrando l'elezione di #Mattarella, certificano allo stesso tempo la loro totale inadeguatezza? - RFanciola : @jumping_dan @FrenkLoi È la '''sinistra''' che sta con Putin, Bashar al-Assad e altri campioni del genere. Non sono… -