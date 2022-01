Che tempo che fa anticipazioni: Amadeus ospite prepara un annuncio. Tutti gli altri ospiti (Di domenica 30 gennaio 2022) Nuovo appuntamento con la trasmissione della domenica di Rai3 condotta da Fabio Fazio. Il 30 gennaio 2022 il presentatore torna affiancato dalla folta squadra composta da Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Massimo Lopez e Tullio Solenghi ed Orietta Berti per un nuovo atteso appuntamento di Che tempo che fa che si terrà a partire dalle ore 20:00. In studio arriverà in esclusiva la nuova Presidentessa dell’Europarlamento Roberta Metsola, che ha preso il posto dello scomparso David Sassoli e che ci racconterà il suo nuovo incarico. A poche ore dall’inizio del Festival di Sanremo parteciperà alla trasmissione anche Amadeus con qualche novità in serbo per il pubblico dell’attesissima gara. Chi sono Tutti gli ospiti nella puntata in onda oggi su Rai 3. Che tempo che ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 30 gennaio 2022) Nuovo appuntamento con la trasmissione della domenica di Rai3 condotta da Fabio Fazio. Il 30 gennaio 2022 il presentatore torna affiancato dalla folta squadra composta da Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Massimo Lopez e Tullio Solenghi ed Orietta Berti per un nuovo atteso appuntamento di Cheche fa che si terrà a partire dalle ore 20:00. In studio arriverà in esclusiva la nuova Presidentessa dell’Europarlamento Roberta Metsola, che ha preso il posto dello scomparso David Sassoli e che ci racconterà il suo nuovo incarico. A poche ore dall’inizio del Festival di Sanremo parteciperà alla trasmissione anchecon qualche novità in serbo per il pubblico dell’attesissima gara. Chi sonoglinella puntata in onda oggi su Rai 3. Cheche ...

