Charlotte Bellis | la reporter incinta respinta dalla Nuova Zelanda per le norme anti - Covid | accolta dai talebani

L'unico altro Paese per il quale la coppia aveva il visto era l'Afghanistan e cosìha ..., che dovrebbe partorire una bambina a maggio, non è ancora riuscita a tornare in Nuova Zelanda ...Una giornalista neozelandese incinta è stata accolta dai talebani a Kabul dopo che, a causa delle norme anti - Covid, il suo Paese non l'ha autorizzata a rientrare dal Qatar., questo il nome della reporter che ha raccontato la sua storia "brutalmente ironica" al New Zealand Herald, in agosto aveva lavorato in Afghanistan per Al Jazira assieme al suo ...Una storia surreale. Una giornalista neozelandese incinta è stata accolta dai talebani a Kabul dopo che, a causa delle norme anti-Covid, il suo Paese non l'ha autorizzata a rientrare ...A leading epidemiologist says Managed Isolation and Quarantine is serving its purpose, despite coming under increasing criticism.