Cessione Kulusevski-bentancur: La Juventus Chiude! (Di domenica 30 gennaio 2022) Goal News Insomma, la Juventus ha speso più di quanto guadagnerà dalla vicenda Kulusevski bentancur-Vlahovic Zakaria. Il club torinese sembra aver perso anche dal punto di vista economico, visto che l'attaccante serbo guadagnerà più del centrocampista svizzero. Questa spesa rappresenta il doppio di quella che attualmente rappresentano Kulusevski e bentancur, che guadagnano entrambi 2,5 milioni a stagione. Anche in questo caso a giugno sarà fondamentale per la Juve sbarazzarsi in qualche modo degli altri giocatori. Seguendo la traccia già citata sopra da Ramsey e Rabiot, le loro vendite permetterebbero di risparmiare complessivamente 14 milioni all'anno di stipendio (ne prendono 7 a testa). Ma, ovviamente, il loro posto in rosa dovrà essere occupato da qualcun altro, per non lasciare Allegri senza ... Leggi su goalnews (Di domenica 30 gennaio 2022) Goal News Insomma, laha speso più di quanto guadagnerà dalla vicenda-Vlahovic Zakaria. Il club torinese sembra aver perso anche dal punto di vista economico, visto che l'attaccante serbo guadagnerà più del centrocampista svizzero. Questa spesa rappresenta il doppio di quella che attualmente rappresentano, che guadagnano entrambi 2,5 milioni a stagione. Anche in questo caso a giugno sarà fondamentale per la Juve sbarazzarsi in qualche modo degli altri giocatori. Seguendo la traccia già citata sopra da Ramsey e Rabiot, le loro vendite permetterebbero di risparmiare complessivamente 14 milioni all'anno di stipendio (ne prendono 7 a testa). Ma, ovviamente, il loro posto in rosa dovrà essere occupato da qualcun altro, per non lasciare Allegri senza ...

