Cesena-Olbia, Serie C: probabili formazioni e diretta TV (Di domenica 30 gennaio 2022) Quest'oggi alle 12.30, allo stadio Dino Manuzzi, il Cesena ospita l'Olbia nella gara valida per la 24esima giornata di Serie C, girone B. I padroni di casa sono stabilmente la terza forza del campionato e vogliono mantenere questo beneficio. Gli ospiti invece stanno riuscendo a sfondare il muro di accesso ai playoff e si devono guardare dalle altre pretendenti. Il momento del Cesena Il Cesena si presenta all'incontro con il terzo posto in tasca a quota 40 punti. Se le prime due che si contendono la vetta a questo punto sembrano lontane, i bianconeri vogliono difendere quanto ottenuto finora. L'Entella si trova al quarto posto a quota 36 e dunque vi è un doppio possesso di vantaggio, come si direbbe nel basket. Nelle ultime gare però l'andamento è stato un poco altalenante. Sono infatti arrivate 2 ...

