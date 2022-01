Centrodestra, Meloni: “Da oggi al lavoro per rifondare coalizione” (Di domenica 30 gennaio 2022) (Adnkronos) – “Il Centrodestra è da rifondare, è quello a cui lavoro io da oggi. Nulla è perduto”. Così Giorgia Meloni, in una diretta Facebook. Dobbiamo arrivare “a non essere più guardati dall’alto in basso da una sinistra sempre più presuntuosa”, dice ancora il presidente di Fdi, spiegando che il Centrodestra “polverizzato in Parlamento resta maggioranza nel Paese”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 30 gennaio 2022) (Adnkronos) – “Ilè da, è quello a cuiio da. Nulla è perduto”. Così Giorgia, in una diretta Facebook. Dobbiamo arrivare “a non essere più guardati dall’alto in basso da una sinistra sempre più presuntuosa”, dice ancora il presidente di Fdi, spiegando che il“polverizzato in Parlamento resta maggioranza nel Paese”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

pietroraffa : Giornalista:'Con Berlusconi e Salvini siete ancora alleati?' Meloni:'In questo momento no'. La guerra interna al… - Adnkronos : #Meloni: 'Il #centrodestra va rifondato da capo'. - fattoquotidiano : La Russa (Fdi): “#Belloni per Meloni va bene” Ecco cosa sta accadendo: - PinascoDanilo : RT @pietroraffa: Giornalista:'Con Berlusconi e Salvini siete ancora alleati?' Meloni:'In questo momento no'. La guerra interna al centrod… - gpellarin84 : RT @pietroraffa: Giornalista:'Con Berlusconi e Salvini siete ancora alleati?' Meloni:'In questo momento no'. La guerra interna al centrod… -