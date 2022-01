Centrodestra | Meloni all’attacco | “Va rifondato”

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 30 gennaio 2022) (Adnkronos) – Il giorno dopo il Mattarella bis ilprova a rimettere insieme i cocci, ma trova solo macerie. Giorgiatornae va dritta al punto: ”Da questa elezione la coalizione ne esce a pezzi, per quanto mi riguarda, a livello parlamentare non esiste più, si è polverizzato pur essendo maggioranza nel Paese, vae da oggi io lavoro a questo, nulla è perduto…”. Non lo dice apertamente ma c’è l’ha non solo con Fi e i centristi che hanno fatto venir meno i voti decisivi alla candidatura della Casellati dove si è consumata la prima vera frattura, ma anche con Matteo Salvini, che alla fine ha preferito virare sulla ‘riconferma’ dell’attuale capo dello Stato: ”Con questo Parlamento non puoi decidere niente di buono, non è più rappresentativo. Ricordo che all’ultimo vertice di ...