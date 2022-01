C’è posta per te, storia di Sara e Raffaella: ecco cosa è successo dopo la busta (Di domenica 30 gennaio 2022) Scintile, con stile, nella puntata di C’è posta per te del 29 Gennaio. A rendere l’atmosfera particolarmente difficile la storia di Sara e Raffaella, due ragazze di Napoli, che da tre anni non hanno più rapporti con il papà Tommaso. Una storia che più che commuovere è trascesa in discorsi di soldi ed accuse reciproche di bugie. Non a caso, Maria De Filippi a margine della chiusura della busta da parte di Tommaso e della compagna Michela ha perso la pazienza. Prima di entrare nei dettagli ripercorriamo i momenti salienti del racconto. C’è posta per Te, il confronto tra Raffaella, Sara, il padre e Michela A chiamare la redazione Raffaella e Sara. Le due ragazze, ora quasi trentenni, volevano ... Leggi su howtodofor (Di domenica 30 gennaio 2022) Scintile, con stile, nella puntata di C’èper te del 29 Gennaio. A rendere l’atmosfera particolarmente difficile ladi, due ragazze di Napoli, che da tre anni non hanno più rapporti con il papà Tommaso. Unache più che commuovere è trascesa in discorsi di soldi ed accuse reciproche di bugie. Non a caso, Maria De Filippi a margine della chiusura dellada parte di Tommaso e della compagna Michela ha perso la pazienza. Prima di entrare nei dettagli ripercorriamo i momenti salienti del racconto. C’èper Te, il confronto tra, il padre e Michela A chiamare la redazione. Le due ragazze, ora quasi trentenni, volevano ...

