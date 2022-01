C’è Posta Per Te, ospite Marco Bocci e la moglie Laura Chiatti sui social scrive un post da brividi (Di domenica 30 gennaio 2022) A C’è posta per Te vengono trasmesse, puntata dopo puntata, sempre storie nuove e diverse tra loro. Quelle che più emozionano i telespettatori sono solitamente le storie di un regalo. E quindi storie di drammi familiari che si concludono poi con l’arrivo in studio di un personaggio famoso molto apprezzato dalla persona alla quale viene appunto fatto il regalo. Proprio nel corso dell’ultima puntata andata in onda sabato 29 gennaio 2022 uno dei protagonisti di queste storie è stato l’amatissimo attore Marco Bocci a cui la moglie Laura Chiatti ha dedicato un bellissimo post sui social. Marco Bocci a C’è posta Per te per la storia di un regalo Ha commosso tutti, sia ... Leggi su cityroma (Di domenica 30 gennaio 2022) A C’èper Te vengono trasmesse, puntata dopo puntata, sempre storie nuove e diverse tra loro. Quelle che più emozionano i telespettatori sono solitamente le storie di un regalo. E quindi storie di drammi familiari che si concludono poi con l’arrivo in studio di un personaggio famoso molto apprezzato dalla persona alla quale viene appunto fatto il regalo. Proprio nel corso dell’ultima puntata andata in onda sabato 29 gennaio 2022 uno dei protagonisti di queste storie è stato l’amatissimo attorea cui laha dedicato un bellissimosuia C’èPer te per la storia di un regalo Ha commosso tutti, sia ...

Advertising

davidemaggio : #AscoltiTV | Sabato 29 gennaio 2022 Lo speciale TG1 in prima serata fermo all’8.8%. Vola C’è Posta al 31.1%… - ciroizzo3 : RT @POKI33847251: L'Auriga di Sotade Le fitte pieghe della veste 'determinano, tra i solchi dell'ombra, striature luminose, riflessi irrad… - BabbaiFabry : RT @francotaratufo2: #Conte Di Maio: C'è posta per te! - Beppego1 : RT @francotaratufo2: #Conte Di Maio: C'è posta per te! - cangiova65 : RT @francotaratufo2: #Conte Di Maio: C'è posta per te! -