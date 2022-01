C’è posta per te, Maria De Filippi perde la pazienza e non si trattiene: la parolaccia lascia tutti a bocca aperta (Di domenica 30 gennaio 2022) Raffaella e Sara vorrebbero ricucire il rapporto con il padre Da tanti anni non vedono o sentono il padre Tommaso: Raffaella e Sara a C'è posta Per Te vorrebbero poter ritrovare il rapporto perso con lui. Cresciute senza la sua presenza, le sorelle ora vorrebbero riaverlo vicino. Credono che la colpa sia della compagna, più giovane di lui con cui ha avuto un figlio: Sono passati tre anni in cui abbiamo perso ogni tipo di rapporto. Sono vent'anni che sei mancato nella nostra vita e quindi hai perso tutto di noi, non ci sei stato nel nostro percorso scolastico, quando siamo state male, quando ho avuto attacchi di panico e le uniche persone su cui ho potuto contare sono state mia madre e il mio fidanzato, ora mio marito. Non sono qui per chiedere scusa, perché ho la coscienza pulita, non ho fatto nulla di sbagliato, mi chiedo come è possibile che tu non voglia ... Leggi su howtodofor (Di domenica 30 gennaio 2022) Raffaella e Sara vorrebbero ricucire il rapporto con il padre Da tanti anni non vedono o sentono il padre Tommaso: Raffaella e Sara a C'èPer Te vorrebbero poter ritrovare il rapporto perso con lui. Cresciute senza la sua presenza, le sorelle ora vorrebbero riaverlo vicino. Credono che la colpa sia della compagna, più giovane di lui con cui ha avuto un figlio: Sono passati tre anni in cui abbiamo perso ogni tipo di rapporto. Sono vent'anni che sei mancato nella nostra vita e quindi hai perso tutto di noi, non ci sei stato nel nostro percorso scolastico, quando siamo state male, quando ho avuto attacchi di panico e le uniche persone su cui ho potuto contare sono state mia madre e il mio fidanzato, ora mio marito. Non sono qui per chiedere scusa, perché ho la coscienza pulita, non ho fatto nulla di sbagliato, mi chiedo come è possibile che tu non voglia ...

