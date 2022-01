C'è posta per te: Maria De Filippi perde la pazienza e gli scappa una parolaccia (Di domenica 30 gennaio 2022) Nella quarta puntata stagionale di C'è posta per te, la conduttrice, Maria De Filippi, perde le staffe nei confronti di un ospite e gli scappa anche una parolaccia. È questo quello che è successo nel finale della storia che ha visto protagoniste due ragazze, Raffaella e Sara, che volevano ricucire il rapporto con il loro papà, Tommaso. Raffaella e Sara mandano la posta al padre Raffaella e Sara, due giovani sorelle napoletane, scrivono al programma di Canale 5 per incontrare il papà, Tommaso, con il quale i rapporti si sono interrotti da molti anni. L'uomo, quando le due figlie erano ancora bambine, si separa dalla moglie per iniziare una nuova relazione con una nuova compagna, Michela. Dopo un lungo periodo di silenzi, il rapporto tra il padre, che vive a Modena, e ... Leggi su ultimora.news (Di domenica 30 gennaio 2022) Nella quarta puntata stagionale di C'èper te, la conduttrice,Dele staffe nei confronti di un ospite e glianche una. È questo quello che è successo nel finale della storia che ha visto protagoniste due ragazze, Raffaella e Sara, che volevano ricucire il rapporto con il loro papà, Tommaso. Raffaella e Sara mandano laal padre Raffaella e Sara, due giovani sorelle napoletane, scrivono al programma di Canale 5 per incontrare il papà, Tommaso, con il quale i rapporti si sono interrotti da molti anni. L'uomo, quando le due figlie erano ancora bambine, si separa dalla moglie per iniziare una nuova relazione con una nuova compagna, Michela. Dopo un lungo periodo di silenzi, il rapporto tra il padre, che vive a Modena, e ...

