C’è Posta per Te domina gli ascolti del sabato sera e batte gli “speciali Quirinale”, ma su Rai1 salta la finalissima di Tali e Quali. Tutti i numeri (Di domenica 30 gennaio 2022) C’è Posta per Te ancora una volta vince la “sfida” degli ascolti del sabato sera. Il programma di Maria De Filippi con il 31,1% di share ha tenuto davanti allo schermo oltre 5,5 milioni di telespettatori. Come avversario però non c’era il consueto appuntamento con Tali e Quali: la finalissima dello show di Carlo Conti è stata fatta saltare per lasciare spazio a uno speciale Porta a Porta vista l’elezione del presidente della Repubblica. Così, a palinsesti stravolti, De Filippi ha potuto fare incetta di ascolti, sbaragliando di fatto la concorrenza e raggiungendo il record stagionale. Dal canto suo lo speciale del programma di Bruno Vespa, su Rai1, ha raccolto ,l’8,8% di share ed è stato seguito da 1.660.000 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 30 gennaio 2022) C’èper Te ancora una volta vince la “sfida” deglidel. Il programma di Maria De Filippi con il 31,1% di share ha tenuto davanti allo schermo oltre 5,5 milioni di telespettatori. Come avversario però non c’era il consueto appuntamento con: ladello show di Carlo Conti è stata fattare per lasciare spazio a uno speciale Porta a Porta vista l’elezione del presidente della Repubblica. Così, a palinsesti stravolti, De Filippi ha potuto fare incetta di, sbaragliando di fatto la concorrenza e raggiungendo il record stagionale. Dal canto suo lo speciale del programma di Bruno Vespa, su, ha raccolto ,l’8,8% di share ed è stato seguito da 1.660.000 ...

Advertising

davidemaggio : #AscoltiTV | Sabato 29 gennaio 2022 Lo speciale TG1 in prima serata fermo all’8.8%. Vola C’è Posta al 31.1%… - FQMagazineit : C’è Posta per Te domina gli ascolti del sabato sera e batte gli “speciali Quirinale”, ma su Rai1 salta la finalissi… - Merucc1 : @xmartioriginal io te lo dico chiamo C’è Posta per te, Maria salvaci tu - sarasarli : RT @francotaratufo2: #Conte Di Maio: C'è posta per te! - TorcoAlb : RT @francotaratufo2: #Conte Di Maio: C'è posta per te! -