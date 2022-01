C’è posta per te da record: Maria De Filippi batte anche lo speciale sul Quirinale (Di domenica 30 gennaio 2022) Non c’è concorrenza che tenga, C’è posta per te ha battuto persino lo speciale di Porta a Porta sul Quirinale e l’elezione del Presidente della Repubblica. Maria De Felippi fa ascolti record con la puntata del 29 gennaio 2022 del suo people show, triplicando quelli del programma condotto da Bruno Vespa sul Mattarella bis. Fermo questa settimana Carlo Conti con il suo Tali e Quali. De Filippi inarrestabile: battuto anche lo speciale sul Quirinale Nonostante l’elezione del Presidente della Repubblica sia stato il tema più caldo dell’ultima settimana, che ha tenuto incollati milioni di italiani alla tv, e ai social ovviamente, il potere dei sentimenti, delle storie, delle vicissitudini umane raccontate con garbo e destrezza da ... Leggi su dilei (Di domenica 30 gennaio 2022) Non c’è concorrenza che tenga, C’èper te ha battuto persino lodi Porta a Porta sule l’elezione del Presidente della Repubblica.De Felippi fa ascolticon la puntata del 29 gennaio 2022 del suo people show, triplicando quelli del programma condotto da Bruno Vespa sul Mattarella bis. Fermo questa settimana Carlo Conti con il suo Tali e Quali. Deinarrestabile: battutolosulNonostante l’elezione del Presidente della Repubblica sia stato il tema più caldo dell’ultima settimana, che ha tenuto incollati milioni di italiani alla tv, e ai social ovviamente, il potere dei sentimenti, delle storie, delle vicissitudini umane raccontate con garbo e destrezza da ...

Advertising

APmagazineit : C’è posta per te, le storie della quarta puntata. #cepostaperte #marcobocci #RobertoMancini - infoitcultura : Ascolti tv sabato 29 gennaio 2022: Porta a Porta speciale Quirinale, C’è Posta per Te - infoitcultura : Ascolti 29 gennaio 2022: boom C’è posta per te, salta all’ultimo Tali e Quali - kazeninare_ : Tra cinquant’anni mi vedo a cercare l’amore della mia vita a c’è posta per te - SimiWonderland : RT @POKI33847251: L'Auriga di Sotade Le fitte pieghe della veste 'determinano, tra i solchi dell'ombra, striature luminose, riflessi irrad… -