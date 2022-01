C’è la notizia su Anguissa: succederà in Coppa d’Africa (Di domenica 30 gennaio 2022) L’Egitto sarà il prossimo ostacolo del Camerun di Zambo Anguissa in Coppa d’Africa. I Faraoni hanno avuto la meglio sul Marocco nei tempi supplementari. Decisiva la rete di Trezeguet al 100?, su assist di Momo Salah, andato anche in gol nel 2-2 dei regolamentari. La semifinale è in programma per giovedì 3 febbraio, alle ore 20. La grande sfida per la nazionale del centrocampista del Napoli sarà quella di contenere la stella avversaria, il sopra nominato Salah. Marocco, Momo Salah Sicuramente il più vincente calciatore africano della sua generazione, la stella del Liverpool ed ex Roma ha già portato i suoi all’ultima edizione dei Mondiali. Starà ad Anguissa e ai suoi il compito di impedirgli di aggiungere una Coppa d’Africa al suo già corposo palmares. Leggi su spazionapoli (Di domenica 30 gennaio 2022) L’Egitto sarà il prossimo ostacolo del Camerun di Zamboin. I Faraoni hanno avuto la meglio sul Marocco nei tempi supplementari. Decisiva la rete di Trezeguet al 100?, su assist di Momo Salah, andato anche in gol nel 2-2 dei regolamentari. La semifinale è in programma per giovedì 3 febbraio, alle ore 20. La grande sfida per la nazionale del centrocampista del Napoli sarà quella di contenere la stella avversaria, il sopra nominato Salah. Marocco, Momo Salah Sicuramente il più vincente calciatore africano della sua generazione, la stella del Liverpool ed ex Roma ha già portato i suoi all’ultima edizione dei Mondiali. Starà ade ai suoi il compito di impedirgli di aggiungere unaal suo già corposo palmares.

