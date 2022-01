Carmen Russo senza freni su Gianmaria | “ci ha provato con…”

Leggi su altranotizia

(Di domenica 30 gennaio 2022)intervistata al Gf Vip Party ha raccontato dell’esperienza vissuta al Grande Fratello Vip. Le sue parole hanno riguardato anchee ha detto che lui… Da qualche giorno ha ripreso a respirare l’aria di casa sua e così ha ritrovato, dopo ben quattro mesi, la sua bellissima famiglia. Ma lo stesso l’esperienza vissuta daall’interno del Grande Fratello Vip è stata un’esperienza unica che non si può dimenticare così facilmente e ne ha parlato durante un intervento al Gf Vip Party.Antinolfi-AltranotiziaEssendo stata una degli inquilini più prestigiosi e con maggiore appeal, una volta avvenuta l’uscita dalla casa, in tanti hanno voluto appunto ascoltarla, per farsi descrivere nei ...