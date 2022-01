Caressa: “Inter-Milan alle 18? Uno schifo. Su Vlahovic e Gosens…” | News (Di domenica 30 gennaio 2022) Fabio Caressa, noto telecronista sportivo, ha rilasciato delle dichiarazioni in merito al derby tra Inter e Milan che verrà disputato alle 18 Leggi su pianetamilan (Di domenica 30 gennaio 2022) Fabio, noto telecronista sportivo, ha rilasciato delle dichiarazioni in merito al derby trache verrà disputato18

Advertising

infoitsport : Caressa: «Inter, Gosens grande colpo ma non capisco scelta dell’Atalanta» - internewsit : Caressa: «Inter, Gosens grande colpo ma non capisco scelta dell'Atalanta» - - MCalcioNews : Gosens-Inter, Caressa esclama dubbioso: 'Non ho capito la mossa dell'Atalanta' - news24_inter : #Caressa commenta l'arrivo di #Gosens all'#Inter ???? - InterClubIndia : RT @fcin1908it: Gosens-Inter, Caressa: “Operazione non vantaggiosa per l’Atalanta, non capisco perché…” -