Calciomercato Fiorentina | Pulgar verso il Galatasaray | ma il giocatore…

(Di domenica 30 gennaio 2022)il, ma il giocatore non ha ancora sciolto le riserve Stando alle indiscrezioni riportate da Alfredo Pedullàavrebbero l’accordo per la cessione in prestito secco del centrocampista viola. A non essere convinto sarebbe però il diretto interessato che per ora prende tempo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Fiorentina

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo: Pulgar verso il Galatasaray, ma il giocatore non ha ancora sciolto le riserve Stando alle indiscrezioni riportate da Alfredo Pedullàe Galatasaray avrebbero l'...Tutti se l'aspettavano a giugno, ma la Juve l'ha strappato ora alla. E per me è stata la mossa giusta. Il motivo? Intanto c'è una Champions League da concludere, con Vlahovic sicuramente ...L’uruguaiano lascia il Cagliari e si trasferisce in Spagna UFFICIALE. Il difensore uruguaiano Martin Caceres passa a titolo definitivo agli spagnoli del Levante. Questo il comunicato ufficiale del clu ...(www.parmacalcio1913.com) – Recupero della 14^ Giornata del Girone di Andata del Campionato Nazionale Serie A & B Under 18 sul campo in sintetico del Centro Sportivo “Bortolotti” a Zingonia (Bergamo), ...