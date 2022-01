Calciomercato Cagliari, adesso è ufficiale: cambia la difesa di Mazzarri (Di domenica 30 gennaio 2022) Cagliari, ufficiale l’operazione che cambia nuovamente la difesa di Walter Mazzarri: c’è il comunicato del club sardo Ore di mercato intense per il Cagliari di Walter Mazzarri. Dopo gli arrivi di Baselli, Lovato e Goldaniga, i sardi lavorano per rifinire e puntellare la rosa, a meno di 24 ore dalla scadenza della sessione. In entrata Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 30 gennaio 2022)l’operazione chenuovamente ladi Walter: c’è il comunicato del club sardo Ore di mercato intense per ildi Walter. Dopo gli arrivi di Baselli, Lovato e Goldaniga, i sardi lavorano per rifinire e puntellare la rosa, a meno di 24 ore dalla scadenza della sessione. In entrata Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

GiovaAlbanese : L'ipotesi last minute per chiudere il #calciomercato di gennaio è lo cambio di prestiti tra #Nandez e #KaioJorge: d… - DiMarzio : #Diawara apre all'addio all'@OfficialASRoma, in Italia piace a Cagliari e Samp. La situazione?? - SkySport : Juventus-Nandez, pista concreta: avviati i primi contatti col Cagliari #SkySport #SkyCalciomercato #Juventus… - USSalernitana : Ci permettiamo di consigliare alla @OfficialUSS1919 e al presidente @iervolinodanilo di lasciar perdere… - CalcioNews24 : La richiesta del #Cagliari per #Nandez -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Cagliari Calciomercato: Cagliari. Ceduto Caceres al Levante Il difensore uruguaiano si trasferisce in Spagna a titolo definitivo CAGLIARI - E' ufficiale il divorzio tra il Cagliari e Martin Caceres. Il club sardo, attraverso il proprio sito, comunica il trasferimento a titolo definitivo del difensore uruguaiano al Levante. Caceres ha collezionato 15 presenze e una rete ...

Cagliari, UFFICIALE: Caceres ceduto in Spagna A darne l'annuncio è stato il club sardo, che ha diramato poco fa questa nota: 'Il Cagliari Calcio comunica il trasferimento a titolo definitivo del calciatore Martin Caceres al Levante. Il difensore ...

Calciomercato Cagliari, Oliva rescinde il contratto Corriere dello Sport Calciomercato: Cagliari. Ceduto Caceres al Levante Il difensore uruguaiano si trasferisce in Spagna a titolo definitivo CAGLIARI (ITALPRESS) - E' ufficiale il divorzio tra il Cagliari e Martin Caceres. Il club sardo, attraverso il proprio sito ...

Ex gialloblù, il Levante ufficializza l’arrivo di Caceres a parametro zero dal Cagliari Il difensore uruguaiano ha firmato un contratto di 6 mesi con opzione per un’altra stagione Ritorno in Spagna per Martin Caceres. Dopo le esperienze con le maglie di Siviglia e Barcellona, l’uruguaian ...

Il difensore uruguaiano si trasferisce in Spagna a titolo definitivo- E' ufficiale il divorzio tra ile Martin Caceres. Il club sardo, attraverso il proprio sito, comunica il trasferimento a titolo definitivo del difensore uruguaiano al Levante. Caceres ha collezionato 15 presenze e una rete ...A darne l'annuncio è stato il club sardo, che ha diramato poco fa questa nota: 'IlCalcio comunica il trasferimento a titolo definitivo del calciatore Martin Caceres al Levante. Il difensore ...Il difensore uruguaiano si trasferisce in Spagna a titolo definitivo CAGLIARI (ITALPRESS) - E' ufficiale il divorzio tra il Cagliari e Martin Caceres. Il club sardo, attraverso il proprio sito ...Il difensore uruguaiano ha firmato un contratto di 6 mesi con opzione per un’altra stagione Ritorno in Spagna per Martin Caceres. Dopo le esperienze con le maglie di Siviglia e Barcellona, l’uruguaian ...