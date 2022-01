Calciomercato, Atalanta e Fiorentina sull’attaccante del Liverpool! (Di domenica 30 gennaio 2022) Ci potrebbe essere la Serie A nel futuro per Divock Origi. L’attaccante del Liverpool non sta trovando spazio nell’attacco di Jurgen Klopp, e l’arrivo di Luis Diaz non lo aiuta. Va ricordato il belga va in scadenza di contratto e non sembrano esserci proposte di rinnovo all’orizzonte da parte dei Reds. Come riporta il The Sun, tra le pretendenti oltre al Burnley in Inghilterra, ci sarebbero anche due squadre del nostro campionato: la Fiorentina e l’Atalanta. Origi Liverpool Serie AI Viola, nonostante l’arrivo di Piatek e Cabral, vorrebbero aggiungere un’altra punta di livello nel reparto offensivo e quello di Origi sembra essere il profilo giusto.La società di Percassi invece lo tiene in considerazione a fronte di una eventuale cessione di Zapata in estate. Vedremo cosa deciderà ... Leggi su rompipallone (Di domenica 30 gennaio 2022) Ci potrebbe essere la Serie A nel futuro per Divock Origi. L’attaccante del Liverpool non sta trovando spazio nell’attacco di Jurgen Klopp, e l’arrivo di Luis Diaz non lo aiuta. Va ricordato il belga va in scadenza di contratto e non sembrano esserci proposte di rinnovo all’orizzonte da parte dei Reds. Come riporta il The Sun, tra le pretendenti oltre al Burnley in Inghilterra, ci sarebbero anche due squadre del nostro campionato: lae l’. Origi Liverpool Serie AI Viola, nonostante l’arrivo di Piatek e Cabral, vorrebbero aggiungere un’altra punta di livello nel reparto offensivo e quello di Origi sembra essere il profilo giusto.La società di Percassi invece lo tiene in considerazione a fronte di una eventuale cessione di Zapata in estate. Vedremo cosa deciderà ...

