Calcio: Serie B, i risultati dei recuperi della 19/a giornata (Di domenica 30 gennaio 2022) Roma, 30 gen. - (Adnkronos) - I risultati dei recuperi della 19/a giornata di Serie B: Cittadella-Cosenza 1-1; Vicenza-Alessandria 2-1; Parma-Crotone 1-1. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 30 gennaio 2022) Roma, 30 gen. - (Adnkronos) - Idei19/adiB: Citta-Cosenza 1-1; Vicenza-Alessandria 2-1; Parma-Crotone 1-1.

Advertising

Gazzetta_it : Milan, il tributo all’infermeria: quasi 6 giocatori fuori a gara - Gazzetta_it : Perché il Milan non risponde ai colpi di Juventus e Inter #calciomercato - Gazzetta_it : Ibra difende Djokovic: “Non è giusto doversi vaccinare per poter lavorare” - NapoliToday : #Calcio Serie D/Girone H - Nola all'inglese, Casertana ko: Ruggiero e D'Orsi decidono la partita… - NapoliToday : #Calcio Serie D/Girone G - Il Giugliano si prende il big-match: basta Cerone per superare la Torres… -