Calcio: Milan, per Tomori è corsa contro il tempo per esserci nel derby (Di domenica 30 gennaio 2022) Milano, 30 gen. - (Adnkronos) - Sta per iniziare la settimana del derby (in programma sabato 5 febbraio alle 18) e in casa Milan il countdown è già iniziato. Nonostante la giornata di riposo, quattro giocatori si sono presentati a Milanello per svolgere lavoro specifico. Tra questi anche Fikayo Tomori, operato al menisco mediale del ginocchio sinistro lo scorso 14 gennaio dopo l'infortunio accusato in Coppa Italia contro il Genoa. Una vera e propria corsa contro il tempo quella del difensore, che sta facendo di tutto per tornare a disposizione di Pioli ed esserci nella stracittadina: da capire quale sarà la reazione del ginocchio e in questo senso saranno decisivi i prossimi allenamenti. Un altro giocatore che si è ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 30 gennaio 2022)o, 30 gen. - (Adnkronos) - Sta per iniziare la settimana del(in programma sabato 5 febbraio alle 18) e in casail countdown è già iniziato. Nonostante la giornata di riposo, quattro giocatori si sono presentati aello per svolgere lavoro specifico. Tra questi anche Fikayo, operato al menisco mediale del ginocchio sinistro lo scorso 14 gennaio dopo l'infortunio accusato in Coppa Italiail Genoa. Una vera e propriailquella del difensore, che sta facendo di tutto per tornare a disposizione di Pioli ednella stracittadina: da capire quale sarà la reazione del ginocchio e in questo senso saranno decisivi i prossimi allenamenti. Un altro giocatore che si è ...

