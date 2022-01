Calcio: Juventus, Vlahovic presentato il 1° febbraio alle 11.30 (Di domenica 30 gennaio 2022) Torino, 30 gen. - (Adnkronos) - Il grande colpo del mercato di gennaio Dusan Vlahovic verrà presentato martedì 1° febbraio alle ore 11.30. La conferenza stampa di presentazione del 22enne serbo si terrà all'Allianz Stadium. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 30 gennaio 2022) Torino, 30 gen. - (Adnkronos) - Il grande colpo del mercato di gennaio Dusanverràmartedì 1°ore 11.30. La conferenza stampa di presentazione del 22enne serbo si terrà all'Allianz Stadium.

