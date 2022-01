Cade in centro città e nessuno lo soccorre | noto fotografo ucciso da indifferenza e ipotermia

Leggi su periodicoitaliano

(Di domenica 30 gennaio 2022) Quella delsvizzero René Robert è una morte che poteva essere certamente evitata. L’85enne, famoso per le sue fotografie che vedono protagoniste le star del flamenco, è infatti caduto su una strada molto trafficata di Parigi, probabilmente a causa di una vertigine. René Robert non è riuscito a rialzarsi ed è rimasto lì sul selciato per molte ore, senza chesi avvicinasse a lui per accertarsi delle sue condizioni. Il tutto in un clima fortemente rigido. LEGGI ANCHE => Streamer filma in diretta la morte della compagna, costretta a stare al gelo in intimo: il caso di Stas Reeflay Dopo ormai nove ore, un senzatetto ha chiamato i soccorsi, ma ormai era troppo tardi. René Robert era ormai morto per, come ha spiegato su Twitter il suo amico Michel Mompontet. “E’ stato...