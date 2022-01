Cade aereo ultraleggero tra Latina e Sabaudia: morto il pilota (Di domenica 30 gennaio 2022) Caduto un aereo ultraleggero tra Latina e Sabaudia. Tragedia oggi, domenica 30 gennaio, in provincia di Latina. Un aereo ultraleggero è precipitato nella tarda mattinata tra Latina e Sabaudia, andando a schiantarsi al suolo nel cortile di una casa in strada Bella Farnia, a poca distanza da Borgo Grappa. L’urto del velivolo non ha lasciato scampo al pilota, che è morto sul colpo. Latina, Cade aereo ultraleggero: morto pilota Sul posto, chiamati dagli abitanti della casa, sono rapidamente intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Latina e i sanitari del 118 con ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 30 gennaio 2022) Caduto untra. Tragedia oggi, domenica 30 gennaio, in provincia di. Unè precipitato nella tarda mattinata tra, andando a schiantarsi al suolo nel cortile di una casa in strada Bella Farnia, a poca distanza da Borgo Grappa. L’urto del velivolo non ha lasciato scampo al, che èsul colpo.Sul posto, chiamati dagli abitanti della casa, sono rapidamente intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale die i sanitari del 118 con ...

Cade aereo ultraleggero tra Latina e Sabaudia: morto il pilota

Caduto un aereo ultraleggero tra Latina e Sabaudia. Tragedia oggi, domenica 30 gennaio, in provincia di Latina. Un aereo ultraleggero è precipitato nella tarda mattinata tra Latina e Sabaudia, andando ...

