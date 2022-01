Brignone e Hütter condividono la vittoria in superG (Di domenica 30 gennaio 2022) L’italiana Federica Brignone e l’austriaca Cornelia Hütter hanno condiviso la vittoria nel superG alla Coppa del Mondo di sci alpino a Garmisch-Partenkirchen, l’ultimo evento prima dell’apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022 la prossima settimana. Brignone e Hütter vincono il superG di Garmisch Il bronzo olimpico Brignone e Hütter, terzi nella discesa libera di ieri, hanno chiuso con lo stesso tempo sulla pista tedesca. Brignone, una delle uniche due sciatrici nella top 10 della classifica generale di Coppa del Mondo in gara questo fine settimana, sembrava ben preparata per il massimo dei punti quando ha tagliato il traguardo in 1 minuto e 18.19 secondi. Hütter era dietro il ritmo ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 30 gennaio 2022) L’italiana Federicae l’austriaca Corneliahanno condiviso lanelalla Coppa del Mondo di sci alpino a Garmisch-Partenkirchen, l’ultimo evento prima dell’apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022 la prossima settimana.vincono ildi Garmisch Il bronzo olimpico, terzi nella discesa libera di ieri, hanno chiuso con lo stesso tempo sulla pista tedesca., una delle uniche due sciatrici nella top 10 della classifica generale di Coppa del Mondo in gara questo fine settimana, sembrava ben preparata per il massimo dei punti quando ha tagliato il traguardo in 1 minuto e 18.19 secondi.era dietro il ritmo ...

Eurosport_IT : BRIGNONE DA URLOOOOOOO! ?????? Vittoria ex aequo con l'austriaca Cornelia Huetter nel Super-G di Garmisch-Partenkirch… - Coninews : ?? F-E-D-E-R-I-C-A ?? Ancora una prova superlativa di @FedeBrignone che si aggiudica, ex aequo con Cornelia Huetter,… - Eurosport_IT : BRIGNON3! ?? Arriva la terza vittoria stagionale in Coppa del Mondo per Federica Brignone: l'azzurra vince il Super… - ClaudiaFiori72 : RT @Eurosport_IT: BRIGNON3! ?? Arriva la terza vittoria stagionale in Coppa del Mondo per Federica Brignone: l'azzurra vince il Super-G di… - MapeiSport : RT @Fisiofficial: #Brignone dice 19! La valdostana è perfetta nel supergigante di Garmisch e vince a pari merito con Huetter #Wearefisi ??… -

Ultime Notizie dalla rete : Brignone Hütter Sci: Brignone, vittoria ex aequo nel SuperG di Garmisch Meglio non potrebbe presentarsi alla sua quarta Olimpiade Federica Brignone, questa mattina vincitrice del SuperG tedesco, sia pure con brivido, raggiunta a pari - tempo dalla austriaca Hutter. La ...

Federica Brignone vince il superG di Garmisch a pari merito Federica Brignone ha vinto a pari merito con Cornelia Hütter il SuperG di Garmisch - Partenkirchen, in Germania. La campionessa azzurra e l'atleta austriaca con il tempo di 1.18.19 hanno preceduto le altre ...

