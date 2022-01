Bomba SKY | “Accostato al Napoli | sorpasso della Juve”

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 30 gennaio 2022) Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, lantus avrebbe effettuato unall’ultima curva ai cugini granata per Federico Gatti. Si era parlato anche died Inter tra le squadre interessate al difensore 23enne del Frosinone, ma sembrava il Torino fosse vicino a battere la concorrenza. Carte in tavola rovesciate, proprio dai concittadini, forti ancheliquidità in arrivo dalle cessioni di Bentancur e Kulusevski al Tottenham. Frosinone, Federico Gatti Il difensore italiano ha attirato su di sé le attenzioni di mezza Serie A, grazie a sei mesi di ottimo livello nel campionato cadetto. Per lui 18 presenze in stagione, condite 3 gol e un assist, oltre a eccellenti prestazioni difensive.