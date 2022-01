Bollettino Veneto oggi | contagi | morti e guariti domenica 30 gennaio

(Di domenica 30 gennaio 2022) Ildella Regione, per quanto riguarda l’emergenza Coronavirus, con i dati aggiornati a302022. La Regione ha pubblicato, come quotidianamente dall’inizio della pandemia, i dati ufficiali relativi all’impatto effettivo del Covid-19 sul territorio; situazione da attenzionare per definire un quadro completo, sotto i riflettori anche in ottica nazionale. Preoccupante aumento deinell’ultimo periodo, soprattutto nel corso dei mesi di dicembre e, quindi numeri da analizzare con rigore e cautela. Nel dettaglio, durante la giornata odierna si registrano 11.233 nuovi, 13, 13.837, 160 (+4) ricoverati in terapia intensiva, 1.480 (-17) ricoverati ...

Ore 10.22 -, scende ulteriormente la curva dei contagi Continua anche oggi la discesa della curva dei contagi i n, con 11.233 nuovi casi segnalati nelle ultime 24 ore. Il...Scarica QUI ilaggiornato per Verona e il. Green pass in uffici e negozi, tutte le nuove regole che scattano a Verona. Multe per gli over 50 non vaccinati. Nuove regole per la ...Il bollettino della Regione Veneto, per quanto riguarda l'emergenza Coronavirus, con i dati aggiornati a domenica 30 gennaio 2022. Tutti i numeri ufficiali ...Sono 11.233 i nuovi contagi da coronavirus oggi 30 gennaio in Veneto, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 13 morti, considerando la differenza tra il totale indicato ie ...