Bloody Sunday | «Inaccettabile l’amnistia proposta da Johnson»

Irlanda del Nord, a 50 anni dalla Bloody Sunday la beffa per un parente delle vittime: "Indagato per aver rivelato…" - Irlanda: 50 anni fa il Bloody Sunday, oggi marciano i parenti delle vittime - 50 anni fa, a Derry, i soldati inglesi spararono su una folla di manifestanti disarmati, uccidendo 14 persone. Un massacro - Bloody Sunday, una ferita ancora aperta

il 30 gennaio 1972, al culmine della crescente tensione tra cattolici nazionalisti e protestanti unionisti, i paracadutisti britannici spararono sulla folla durante una manifestazione contro l'...Oggi migliaia di persone hanno partecipato a Derry (Londonderry per britannici e unionisti) alla manifestazione per ricordare la strage del, la domenica di sangue del 30 gennaio 1972, quando i paracadutisti del Regno Unito spararono su una protesta pacifica, causando 13 vittime (14 se si considera un ferito deceduto in ...Hundreds of people gathered Sunday in Northern Ireland to mark 50 years since “Bloody Sunday,” one of the deadliest days in the conflict known as The Troubles. Thirteen people were killed and 15 ...British soldiers shot and killed 13 people and wounded others during a 1972 civil rights protest. The shootings exacerbated the conflict in Northern Ireland, which left thousands dead over decades.