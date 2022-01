Bimba di 2 anni muore di Covid-19, trasportata d’urgenza con volo militare (Di domenica 30 gennaio 2022) "È deceduta purtroppo nella tarda serata di ieri all`ospedale pediatrico Bambino Gesù la Bimba di 2 anni positiva Covid giunta nel pomeriggio con volo militare dall'ospedale di Catanzaro", lo comunicano in una nota congiunta l`Unità di Crisi Covid della Regione Lazio e l`Ospedale pediatrico Bambino Gesù."La paziente era arrivata già intubata e in condizioni disperate, con insufficienza respiratoria e compromissione delle funzioni vitali", sottolineano nella nota, aggiungendo: "Nonostante tutti i tentativi dei sanitari, la bambina è deceduta poche ore dopo l'arrivo in Ospedale. Ai familiari della bambina va il più profondo sentimento di cordoglio e vicinanza".Cordoglio anche dall'assessore alla sanità della regione Lazio Alessio D'Amato: "Oggi è una giornata triste per la scomparsa ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 30 gennaio 2022) "È deceduta purtroppo nella tarda serata di ieri all`ospedale pediatrico Bambino Gesù ladi 2positivagiunta nel pomeriggio condall'ospedale di Catanzaro", lo comunicano in una nota congiunta l`Unità di Crisidella Regione Lazio e l`Ospedale pediatrico Bambino Gesù."La paziente era arrivata già intubata e in condizioni disperate, con insufficienza respiratoria e compromissione delle funzioni vitali", sottolineano nella nota, aggiungendo: "Nonostante tutti i tentativi dei sanitari, la bambina è deceduta poche ore dopo l'arrivo in Ospedale. Ai familiari della bambina va il più profondo sentimento di cordoglio e vicinanza".Cordoglio anche dall'assessore alla sanità della regione Lazio Alessio D'Amato: "Oggi è una giornata triste per la scomparsa ...

