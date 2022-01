“Bergamo Viva”, come scoprire la città sottobraccio a Donizetti, Tasso e Papa Giovanni (Di domenica 30 gennaio 2022) Bergamo. Una guida turistica può farti scoprire tutti i segreti di una città, proiettandoti in mondi diversi, svelando segreti e storie. Angelo Maurizio Mapelli e Olimpio Talarico, due docenti che insegnano al Secco Suardo, bergamaschi d’adozione, hanno dato alle stampe “Bergamo Viva” (pubblicato da Compagnia editoriale Aliberti). Una guida di Bergamo particolare ed unica. Un volume allo scoperta della città dei Mille narrato da Torquato Tasso, Gaetano Donizetti, Simone Mayr, Giacomo Carrara, Francesco Nullo, Giuseppe Garibaldi e Papa Giovanni XXIII. Si parte da Piazza Vecchia e poi si raggiunge l’Accademia Carrara, la Valle d’Astino e il Sentierone, fino a Piazza Pontida. La città è ... Leggi su bergamonews (Di domenica 30 gennaio 2022). Una guida turistica può fartitutti i segreti di una, proiettandoti in mondi diversi, svelando segreti e storie. Angelo Maurizio Mapelli e Olimpio Talarico, due docenti che insegnano al Secco Suardo, bergamaschi d’adozione, hanno dato alle stampe “” (pubblicato da Compagnia editoriale Aliberti). Una guida diparticolare ed unica. Un volume allo scoperta delladei Mille narrato da Torquato, Gaetano, Simone Mayr, Giacomo Carrara, Francesco Nullo, Giuseppe Garibaldi eXXIII. Si parte da Piazza Vecchia e poi si raggiunge l’Accademia Carrara, la Valle d’Astino e il Sentierone, fino a Piazza Pontida. Laè ...

Advertising

AmoBergamo : #Bergamo 'Cortesie per gli ospiti', Real Time porta la Val Gandino in tavola (e in televisione) - AmoBergamo : #Bergamo 10 frasi educative in bergamasco - damorantonio : RT @MikBon5: Non dimenticate mai che il Maggiordomo di Draghi è quello che diceva in Senato di riaprire tutto in piena pandemia perché glie… - 04Corvin : RT @MikBon5: Non dimenticate mai che il Maggiordomo di Draghi è quello che diceva in Senato di riaprire tutto in piena pandemia perché glie… - MikBon5 : Non dimenticate mai che il Maggiordomo di Draghi è quello che diceva in Senato di riaprire tutto in piena pandemia… -