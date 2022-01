Bentornato Mattarella: il ritorno al Colle del garante degli italiani (Di domenica 30 gennaio 2022) «Eh, Giovanni, non vado dal barbiere neanche io»: di frasi fuori dal protocollo Sergio Mattarella non ne ha dette molte, in vita sua.Ma il fuorionda di quasi due anni fa, quando... Leggi su ilmattino (Di domenica 30 gennaio 2022) «Eh, Giovanni, non vado dal barbiere neanche io»: di frasi fuori dal protocollo Sergionon ne ha dette molte, in vita sua.Ma il fuorionda di quasi due anni fa, quando...

mengonimarco : Nonostante l’amaro in bocca per la situazione politica e per queste elezioni, sono felice. Bentornato Presidente Mattarella! #Mattarella - Piu_Europa : “Se serve, ci sono”. Bentornato e buon lavoro, presidente Mattarella ???????? - teatrosancarlo : Bentornato Presidente #Mattarella...è bello riaverLa con noi! #insieme2122 #PresidentedellaRepubblica #Quirinale… - PaoloTurco71 : RT @mengonimarco: Nonostante l’amaro in bocca per la situazione politica e per queste elezioni, sono felice. Bentornato Presidente Mattarel… - lunalupino : RT @mengonimarco: Nonostante l’amaro in bocca per la situazione politica e per queste elezioni, sono felice. Bentornato Presidente Mattarel… -