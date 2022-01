Benedetta Parodi | chi è il marito Fabio Caressa | “Il nostro segreto è il lavoro”

(Di domenica 30 gennaio 2022)compongono una delle coppie più in vista (e ben assortite) del mondo dello spettacolo. Lui telecronista sportivo, lei conduttrice di noti programmi incentrati sulla cucina,sono molto affiatati tra loro, condividendo, tra le altre cose, anche una spiccata attitudine per la comunicazione. Tra le cose più ‘scontate’ che condividono, invece, ci sono i loro tre figli Matilde, Eleonora e Diego, nati rispettivamente nel 2002, nel 2004 e nel 2009. Il loro matrimonio risale al 1999: a luglio,hanno festeggiato il loro 22° anno di vita insieme. Un po’ di tempo fa, Mihajlovic ‘attaccò’definendolo semplicemente il “di quella ...

Advertising

CorriereCitta : Benedetta Parodi: chi è, figli, libri, altezza, marito, facebook, instagram - bakeoffitalia : La vera storia di Benedetta Parodi: chi è, età, matrimonio, figli e malattia - Amalfi Notizie - Marylena_88 : RT @ReignOfTheSerie: Gli ospiti di #Verissimo di oggi, che andrà in onda eccezionalmente dalle 15.30, saranno: Ornella Vanoni, Barbara Bouc… -

Ultime Notizie dalla rete : Benedetta Parodi

Per gli amanti del gossip è, invece, il compagno di, affermata conduttrice dei cooking show. Ma che cos'abbiamo da dire a proposito della famiglia di origine del commentatore ...Infine ci sarà la coppia composta dae Fabio Caressa . Leggi anche Anna Pettinelli e Rudy Zerbi: è scontro ad Amici Tornando a parlare di Amici , dopo l'emergere di indiscrezioni ...Tutto pronto per il classico appuntamento della domenica pomeriggio con Verissimo. Tra gli ospiti, per un’emozionante intervista di coppia, Fabio Caressa. Conosciamolo meglio! Fabio Caressa: chi è, fi ...Benedetta Parodi e Fabio Caressa ospiti di Verissimo per una intervista doppia. La coppia sposata da anni rivela: "parliamo la stessa lingua" ...