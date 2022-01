Bayer Leverkusen | anticipato l’arrivo di Azmoun | subito in Germania

Leggi su calcionews24

(Di domenica 30 gennaio 2022) Sardarvestirà la maglia delgià a partire da questa seconda metà di stagione: è ufficiale Il, tramite i propri canali ufficiali, ha annunciatodi Sardar, acquisto già annunciato per la prossima stagione. L’iraniano lascialo Zenit, con cui era in scadenza di contratto per unirsi al club tedesco. L'articolo proviene da Calcio News 24.