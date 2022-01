Basta un tempo alla Turris, piegata al “Liguori” la Vibonese (Di domenica 30 gennaio 2022) tempo di lettura: 2 minutiTorre del Greco (Na) – La Turris risponde ai successi delle altre big del girone C di serie C superando all’inglese la Vibonese. Successo mai in discussione e meritato per i corallini, che battono i calabresi per due reti a zero sfruttando l’ottimo approccio al match. Passano appena cinque minuti e la formazione di Caneo è già in vantaggio. Longo viene atterrato in area, calcio di rigore che Tascone trasforma con freddezza. Continuano a spingere i padroni di casa e al 34? arriva anche il raddoppio. Perfetta ripartenza della Turris, capitalizzata nel migliore dei modi da Leonetti che insacca il raddoppio. Il resto della gara è accademia. I partenopei amministrano senza correre rischi, l’unica vera opportunità per la Vibonese capita sui piedi di Blaze. alla ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 30 gennaio 2022)di lettura: 2 minutiTorre del Greco (Na) – Larisponde ai successi delle altre big del girone C di serie C superando all’inglese la. Successo mai in discussione e meritato per i corallini, che battono i calabresi per due reti a zero sfruttando l’ottimo approccio al match. Passano appena cinque minuti e la formazione di Caneo è già in vantaggio. Longo viene atterrato in area, calcio di rigore che Tascone trasforma con freddezza. Continuano a spingere i padroni di casa e al 34? arriva anche il raddoppio. Perfetta ripartenza della, capitalizzata nel migliore dei modi da Leonetti che insacca il raddoppio. Il resto della gara è accademia. I partenopei amministrano senza correre rischi, l’unica vera opportunità per lacapita sui piedi di Blaze....

Advertising

Donzelli : Ho votato anche io @GuidoCrosetto! Basta con lo spettacolo del Palazzo che perde tempo a votare scheda bianca o n… - FrancescoLollo1 : La domanda di Mario Giordano è più che lecita ed è quello che, da tempo, chiede Fratelli d'Italia: i cittadini devo… - anteprima24 : ** Basta un tempo alla #Turris, piegata al 'Liguori' la #Vibonese ** - masi_anaibaf : RT @repelloidiotas: Comunque crepo perché Jess è quella che 'Non voglio strusciamenti, mi basta del tempo insieme' e lui 'No, ma non mi pos… - _danilismo_ : @Lucanturino24 Certo appena ho tempo cerco di farlo, tanto mi basta trovare 2 foto giuste e sono apposto -