Basket, Serie A: Brescia espugna Venezia e sale al terzo posto (Di domenica 30 gennaio 2022) Sfida equilibratissima a Venezia, dove la Reyer e Brescia si alternano al comando di un match emozionante e che resta in equilibrio quasi fino alla sirena. Sono Mitrou-Long e Della Valle a fare la differenza per i lombardi, momentaneamente soli al terzo posto in classifica. Parte forte la Reyer, che nei primi tre minuti piazza un parziale di 6-1, difendendo benissimo su Brescia e lasciando poche occasioni agli ospiti. Ospiti che si riavvicinano con un gioco da tre punti di Della Valle, ma prima due canestri di Echodas e poi la tripla di Sanders valgono il +9 per Venezia. Un'altra tripla di Stone porta in doppia cifra i padroni di casa che allungano fino al 23-11 a due minuti e mezzo dalla fine del quarto. Qui, però, cambia marcia Brescia, che finalmente trova la via ...

