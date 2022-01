Basket, Serie A 2021-2022: Milano sconfigge la Fortitudo Bologna. Vittorie all’overtime per Reggio Emilia e Treviso, bene anche Varese (Di domenica 30 gennaio 2022) Continua la 18ma giornata della Serie A 2021-2022 di Basket. In questo pomeriggio si sono disputate quattro partite e le emozioni non sono di certo mancate. Andiamo a vedere come sono andati i match. BERTRAM DERTHONA Basket TORTONA – UNAHOTELS Reggio Emilia 93-98 d1ts Grande successo all’overtime per Reggio Emilia (93-98). A cominciare meglio sono sicuramente gli ospiti grazie a un Olisevicius molto vivace (4-12). Tortona non ci sta e in poco tempo riporta il punteggio in perfetto equilibrio con Sanders (21-21). I piemontesi riescono a passare in vantaggio con le triple di Severini e Sanders, ma poi lo stesso Olisevicius torna a dominare e permette ai compagni di chiudere i primi due quarti avanti di 8 (36-44). Dopo ... Leggi su oasport (Di domenica 30 gennaio 2022) Continua la 18ma giornata delladi. In questo pomeriggio si sono disputate quattro partite e le emozioni non sono di certo mancate. Andiamo a vedere come sono andati i match. BERTRAM DERTHONATORTONA – UNAHOTELS93-98 d1ts Grande successoper(93-98). A cominciare meglio sono sicuramente gli ospiti grazie a un Olisevicius molto vivace (4-12). Tortona non ci sta e in poco tempo riporta il punteggio in perfetto equilibrio con Sanders (21-21). I piemontesi riescono a passare in vantaggio con le triple di Severini e Sanders, ma poi lo stesso Olisevicius torna a dominare e permette ai compagni di chiudere i primi due quarti avanti di 8 (36-44). Dopo ...

Advertising

zazoomblog : LIVE – Venezia-Brescia 69-73 Serie A1 2021-2022 basket RISULTATO IN DIRETTA - #Venezia-Brescia #69-73 #Serie - tvoggi : BASKET SERIE B, LA VIRTUS ARECHI ALZA BANDIERA BIANCA A MONOPOLI Non arriva la risposta che tutti avrebbero voluto.… - We_Pesaro : RT @sportface2016: #Basket, #SerieA1: #Imbrò sfiora la tripla doppia e trascina #Treviso alla vittoria contro #Pesaro all'overtime. Termina… - zazoomblog : LIVE – Varese-Trento 90-89 Serie A1 2021-2022 basket RISULTATO IN DIRETTA - #Varese-Trento #90-89 #Serie - zazoomblog : Basket femminile Serie A 2021-2022: Lucca sorprende Campobasso Sesto San Giovanni batte in casa Empoli - #Basket… -

Ultime Notizie dalla rete : Basket Serie DIRETTA/ Pesaro Treviso (risultato finale 105 - 108) streaming video tv: Lamb 27 punti ... Beniamino Manuel Attard e Marco Vita, si gioca alle ore 18:30 di domenica 30 gennaio presso la Vitrifrigo Arena: partita valida per la 18giornata nel campionato di basket Serie A1 2021 - 2022 . È un ...

Basket Serie A1 2021/2022, Pesaro - Treviso 105 - 108 OT1: cronaca e tabellino La cronaca e il tabellino di Carpegna Prosciutto Pesaro - Nutribullet Treviso Basket , valida per la 18esima giornata della Serie A1 2021/2022 di basket . Alla Vitrifrigo Arena va in scena una partita molto bella e combattute, tra due formazioni che, nonostante un momento non positivo in stagione, mettono in mostra un ...

Basket, Serie A: l'atletismo di BIligha, con stoppata e schiacciata Eurosport IT Basket, Serie A: Brescia espugna Venezia e sale al terzo posto Sfida equilibratissima a Venezia, dove la Reyer e Brescia si alternano al comando di un match emozionante e che resta in equilibrio quasi fino alla sirena. Sono Mitrou-Long e Della Valle a fare la dif ...

Basket Serie A1 2021/2022, Pesaro-Treviso 105-108 OT1: cronaca e tabellino La cronaca e il tabellino di Carpegna Prosciutto Pesaro-Nutribullet Treviso Basket, valida per la 18esima giornata della Serie A1 2021/2022 di basket. Alla Vitrifrigo Arena va in scena una partita mol ...

... Beniamino Manuel Attard e Marco Vita, si gioca alle ore 18:30 di domenica 30 gennaio presso la Vitrifrigo Arena: partita valida per la 18giornata nel campionato diA1 2021 - 2022 . È un ...La cronaca e il tabellino di Carpegna Prosciutto Pesaro - Nutribullet Treviso, valida per la 18esima giornata dellaA1 2021/2022 di. Alla Vitrifrigo Arena va in scena una partita molto bella e combattute, tra due formazioni che, nonostante un momento non positivo in stagione, mettono in mostra un ...Sfida equilibratissima a Venezia, dove la Reyer e Brescia si alternano al comando di un match emozionante e che resta in equilibrio quasi fino alla sirena. Sono Mitrou-Long e Della Valle a fare la dif ...La cronaca e il tabellino di Carpegna Prosciutto Pesaro-Nutribullet Treviso Basket, valida per la 18esima giornata della Serie A1 2021/2022 di basket. Alla Vitrifrigo Arena va in scena una partita mol ...