Basket | Nba | Miami ko in casa contro Toronto dopo 3 tempi supplementari

(Di domenica 30 gennaio 2022), 30 gen. - (Adnkronos) - La partita più pazza della notte Nba e probabilmente dell'intera stagione va in scena a, dove i Raptors (24-23) vincono per 124-120 sugli Heat (32-18) al termine di una battaglia lunga ben 63 minuti con tre. Sono le due triple realizzate da Fred VanVleet nel terzo overtime a chiudere definitivamente i giochi,che Erik Spoelstra aveva tolto a Gabe Vincent una tripla decisiva da metà campo a pochi secondi dal termine del secondo overtime chiamando timeout per organizzare l'attacco. Un errore rivelatosi fatale. La storia della partita è il quintetto dei Raptors, che per la prima volta nella storia della Nba conta cinque giocatori in campo per più di 50 minuti. Ovviamente chiudono tutti sopra la quota 19 toccata dal decisivo VanVleet (3/15 al ...

...con la sfida tra Atlanta Hawks e Los Angeles Lakers - una sfida da seguire su Sky Sportcon il ... quando il grandeUSA viene a far visita sul nostro sito in alcune speciali occasioni: vedere ...La notte tra sabato 29 e domenica 30 gennaio ha regalato intrattenimento ed emozioni cestistiche agli appassionati di pallacanestro italiani. La cornice delnon ha deluso e, in attesa dell'imminente All Star Game, ha donato uno spettacolo non da meno, con team spesso oltre i 100 punti e agonismo avvincente; tra affermazioni prevedibili e ...Miami, 30 gen. - La partita più pazza della notte Nba e probabilmente dell'intera stagione va in scena a Miami, dove i Raptors (24-23) vincono per 124-120 sugli ...San Francisco, 30 gen. -(Adnkronos) – I Golden State Warriors (37-13) superano in casa per 110-106 i Brooklyn Nets (29-20). Le stelle dei californiani Steph Curry e Klay Thompson faticano enormemente ...