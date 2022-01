“Barù è cotto!”, Basciano incoraggia la ship: passi in avanti per Jessica – VIDEO (Di domenica 30 gennaio 2022) Jessica Selassiè e Barù stanno facendo dei passi in avanti? La ship di Twitter procede a gonfie vele ed anche Basciano non ha dubbi: “E’ cotto!”, ha rivelato alla princess nella Casa del Grande Fratello Vip. “Barù è cotto!”, Basciano incoraggia la ship: passi in avanti per Jessica A quanto pare i due nuovi ingressi... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di domenica 30 gennaio 2022)Selassiè estanno facendo deiin? Ladi Twitter procede a gonfie vele ed anchenon ha dubbi: “E’”, ha rivelato alla princess nella Casa del Grande Fratello Vip. “”,lainperA quanto pare i due nuovi ingressi... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Mrs_Claudia : RT @itsteaatime: J: “abbiamo fatto passi avanti” Basciano: “Barù è scatenato. Appena li vede, arriva. Barù è cotto. Vedo gli atteggiamenti… - Emanuel72607325 : RT @Emanuel72607325: Barù: “io sono il numero quattro” Jess: “chi ti dice che sei la mia quarta scelta?” Barù: “vero, forse non sono neanch… - Mrs_Claudia : RT @onordelvero2: “Barù è cotto” DON BASCIANOOO #jerù - blogtivvu : “Barù è cotto!”, Basciano incoraggia la ship: passi in avanti per Jessica – VIDEO - caroligisteps : RT @LoLLoAmoroso: “Baru è cotto, lo vedo dagli atteggiamento che sono totalmente cambiati” Don Basciano sa. #jeru -

Ultime Notizie dalla rete : Barù cotto Grande Fratello Vip, Nathaly Caldonazzo e Jessica Selassié litigano per Barù: chi lo conquisterà? Ascoltando la conversazione, Valeria Marini è intervenuta per chiarire il suo punto di vista: Barù ha simpatia per Nathaly ma è segretamente cotto di Jessica . "Jessica quindi ti sei innamorata di ...

Grande Fratello Vip, Barù spiazza: ''Jessica Selassié ti voglio sposare'' Il pubblico del Grande Fratello Vip ne è certo: Barù è totalmente cotto di Jessica Selassié . Il gieffino ha conquistato tutti con la sua verve unica e Alfonso Signorini ha notato un certo feeling con Nathaly Caldonazzo , negato immediatamente da ...

