Barbara Bouchet: "Ho paura della malattia" e racconta del marito (Di domenica 30 gennaio 2022) Anche con Barbara Bouchet a Verissimo si parla di vecchiaia. Silvia Toffanin dopo averlo chiesto ad Ornella Vanoni chiede anche all'attrice se la vecchiaia la spaventa. "A me spaventa solo la malattia, senza malattia non mi spaventa la vecchiaia, in nessuna maniera. Io spero tanto, con quello che sta succedendo, che riesco a superarlo sana perché quando non sto bene mi butto giù e non mi piace, se sono in salute io sto bene e mi piace il mio lavoro. Fino a quando sto lavorando io sono felice e quando mi alzo e so che devo andare sul set mi alzo anche alle 5 e mezza e sono contenta, altrimenti no". Barbara Bouchet è nata quando c'era la guerra, ha tante cosa da raccontare. Oggi ha due figli, nipoti e tante cose da fare ma soprattutto la carriera e una storia lunga e non ...

