Banco di Sardegna Sassari-Happy Casa Brindisi | il calcio di serie C e serie D Basket maschile serie A

(Di domenica 30 gennaio 2022) Alessandro Gentile, neoacquisto dell’, subito disponibile per la trasferta di. Si gioca alle 20,45 per il campionato di pallacanestrodiA.C girone C: Fidelis Andria-Città di Campobasso, Latina-Taranto e Monopoli-Virtus Francavilla Fontana alle 17,30. Paganese-Bari alle 14,30. InD girone H la partita più importante della giornata è Città di Fasano-Audace Cerignola. L'articolodi, ildi ...

Advertising

SportandoIT : Banco di Sardegna Sassari-Happy Casa Brindisi su Rai Sport HD: l’ex Bucchi è alla 700ª panchina in A - dinamo_sassari : La #DinamoLab Banco di Sardegna inizia il girone di ritorno dalla trasferta in Lombardia ????avversaria della 1ª gio… - DailyBasket_it : La Germani fa il bottino pieno con il Banco di Sardegna - FulviaFrongia : RT @dinamo_sassari: Dopo una settimana di pausa, la Dinamo Lab Banco di Sardegna si prepara a tornare sul campo ???? nella seconda trasferta… - MartaDj1 : RT @dinamo_sassari: Dopo una settimana di pausa, la Dinamo Lab Banco di Sardegna si prepara a tornare sul campo ???? nella seconda trasferta… -

Ultime Notizie dalla rete : Banco Sardegna

Ildiapre bene i 5' supplementari con la tripla da distanza siderale di De Miranda e il canestro in transizione di gariblo: 57 - 62. Time out Bergamo. Edwards sblocca i suoi e il ...Si gioca da mercoledì 16 febbraio alla Vitifrigo Arena di Pesaro. La gara inaugurale sarà A - X Armani Exchange Milano -diSassari. La finale domenica 20 ...Alessandro Gentile, neoacquisto dell’Happy Casa Brindisi, subito disponibile per la trasferta di Sassari. Si gioca alle 20,45 per il campionato di pallacanestro maschile di serie A. Calcio serie C gir ...Oggi ha compiuto 100 anni il thiesino Salvatore Dedola, ex funzionario del Banco di Sardegna e della Cassa del Mezzogiorno. È stato il primo laureato (nel 1949) della facoltà di Agraria di Sassari, pr ...